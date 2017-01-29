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Mohammed Abad... YAPAY PENİS TAKTIRDI, İNANILMAZ BİR TEKLİF ALDI!

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Mohammed Abad... YAPAY PENİS TAKTIRDI, İNANILMAZ BİR TEKLİF ALDI!
Çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu cinsel organını kaybedince biyonik penis takılan İskoçya vatandaşı Mohammed Abad'a şok bir teklif geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Miami merkezli bir prodüksiyon şirketi, 44 yaşındaki Abad'a porno filmde oynaması için milyon dolarlık bir teklifte bulundu.

Abad geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, internette çok sayıda kadından cinsel ilişki teklifi aldığını söylemişti.Abad, hayatındaki ilk cinsel ilişkisini geçen bahar aylarında İngiliz seks işçisi Charlotte Rose ile yaşamıştı.

Abad, uluslararası basında geniş yankı uyandıran bu olaydan sonra gelen tüm teklifleri reddettiğini ve Rose ile yaşadığı ilk ilişkiden sonra kimseyle birlikte olmadığını belirtmişti.
Kaynak: internethaber.com
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