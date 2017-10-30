Muazzez Abacı... AMERİKA'DAN GELDİ AYAĞININ TOZUYLA SAHNEYE ÇIKTI!..

Türk sanat müziğinin dev ismi Muazzez Abacı cumartesi gecesi Günay Restaurant’ta sahneye çıktı.

Bir gün önce Amerika’dan dönen ünlü sanatçı adeta ayağının tozu ile Günay sahnesine çakmış oldu.

Geçtiğimiz kış yine Serkan Kaya’nın da olduğu Günay Restaurant’ta sahne programları yapan Muazzez Abacı bu kış da Günay’da aynı şekilde sahne almaya devam edecek.

Sevenlerine Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini kendi yorumuyla seslendiren Muazzez Abacı güçlü sesiyle söylediği şarkılarla hayran bıraktı.

Amerika’da kızı Saba ve torunu Sera ile bir süre tatil yapan Muazzez Abacı, Kasım ayı içinde piyasaya çıkacak olan ve Sezen Aksu şarkılarını okuduğu yeni albümün hazırlıklarını da tamamladı.

Abacı albümde titizlikle seçtiği Sezen Aksu’nun hit olmuş şarkılarını kendi üslubu ile seslendirdi.