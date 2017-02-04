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Müfit Can Saçıntı... LAFINI ESİRGEMEYECEK!..

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Müfit Can Saçıntı... LAFINI ESİRGEMEYECEK!..
Yine güldürürken düşündürmeyi, düşündürürken güldürmeyi amaçlayan Müfit Can Saçıntı, tarihten günümüze hiciv ve söz ustalarını kendine özgü üslubuyla sahnede anlatıyor.

"Mandıra Filozofu" filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı, "Lafını Esirgemeyenler" isimli tek kişilik oyunuyla tiyatro sahnesine çıkıyor.

Yine güldürürken düşündürmeyi, düşündürürken güldürmeyi  amaçlayan Saçıntı, tarihten günümüze hiciv ve söz ustalarını kendine özgü üslubuyla sahnede anlatıyor. 

Müfit Can Saçıntı, oyunun konusuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugünlerde  ‘kapak yapanlar’ veya ‘ayar verenler’ deniyor ben 'lafını esirgemeyenler' dedim. Tarihten günümüze söz ve hiciv ustalarını kendimce sahnede anlatıyorum.  Tüm sevenlerimi sahnede görüşmek ve gülüşmek üzere bekliyorum.”

7 Şubat Salı günü Harbiye Kenter Tiyatrosu’nda ilk gösterimi yapılacak olan "Lafını Esirgemeyenler", 16 Şubat’ta Eskişehir, 17 Şubat'ta Ankara, 21 Şubat’ta Kadıköy Duru Tiyatro’da seyirciyle buluşacak…

Organizasyonu Nes Organizasyon tarafından yapılan oyunun biletlerine biletix’ten ulaşmak mümkün.

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