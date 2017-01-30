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Müge Anlı ile Tatlı Sert... RTÜK'TEN REKOR PARA CEZASI!

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Müge Anlı ile Tatlı Sert... RTÜK'TEN REKOR PARA CEZASI!
Müge Anlı ATV'de yayınlanan programında insan kaçakçısını alkışlatmıştı. İşte o yayın ve şoke eden diyalog için Müge Anlı'ya RTÜK'ten kallavi bir para cezası geldi.

RTÜK'ün Müge Anlı'ya verdiği rekor para cezası seri katil zanlısı Atalay Filiz'in arandığı dönemde ekrana gelmişti.

RTÜK bu yayındaki diyaloglar sebebiyle Müge Anlı'ya 1 milyon 320 bin lira para cezası verdi. Bu da son dönemde RTÜK’ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.

Müge Anlı'nın ATV'ye rekor ceza aldırdığı programda bir insan kaçakçısını canlı yayına bağlamıştı. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti.

RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesti. Müge Anlı'nın 3 Haziran 2016 tarihindeki programında bir insan kaçakçısı ile arasında geçen diyalog şöyleydi;

Müge Anlı: Siz yasadışı yollardan yurt dışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

İnsan kaçakçısı : Yardımcı oluyoruz diyelim.

Müge Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

İnsan kaçakçısı : Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir'de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Ve biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Müge Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu bu ayrı bir konu.

Bu sözler üzerine stüdyodakilerde insan kaçakçısını alkışlıyor.

Müge Anlı : Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?

İnsan kaçakçısı : Botla 600-700 dolardı düştü.

 
 
 
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