Muhteşem Yüzyıl Kösem... BİR DEVİR KAPANDI, BİR DEVİR AÇILDI!

Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 27. bölümüyle 6 Haziran Salı günü ekranlara geliyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Sultan İbrahim’in devri başlıyor…

Kösem Sultan, tek evladı olan Sultan İbrahim’in tahta çıkmasıyla, devletin idaresini yeniden devralır… Vezir-i azam olan Kemankeş Mustafa Paşa’yla devleti beraber idare etmeye başlar. Sultan İbrahim’i ise devlet işlerinden bilhassa uzak tutar…

Âtike Sultan, Sultan İbrahim’in diğer kardeşleriyle aynı kaderi yaşamaması için validesine karşı durur. Sultan İbrahim ise bütün dertler azade gözdeleriyle zevk-ü sefa sürmektedir… Ta ki Padişah olmadan evvel doğan şehzadesi Osman şimşirliğe kapatılana kadar…

Bu olayla dönüm noktası yaşayan Sultan İbrahim, gayri resmî şehzadesini veliaht olarak ilan etmeye karar verir. Kösem Sultan ise buna engel olmak için Şehzade Osman’ı ve gözdesi Zarife’yi sürer.

Sultan İbrahim’in baş hasekisi ve Şehzade Mehmed’in validesi Turhan Sultan, oğlunun veliahtlığını kaybetmemesi için, Şehzade Osman’a hain bir tuzak kurar.

Oğlunun başına gelenleri işiten Sultan İbrahim olanlardan Kösem Sultan’ı mesul tutar. Ve onu dünyanın bir ucuna sürer… Artık ana oğul arasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…