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Muhteşem Yüzyıl Kösem... GÜLBAHAR SULTAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

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Muhteşem Yüzyıl Kösem... GÜLBAHAR SULTAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA!
Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 7. bölümüyle 30 Aralık Cuma günü ekranlara geliyor.

Sultan Murad, Farya’nın evlenme isteğini öğreniyor! Sarayda hızlıca yayılan bu haber Kösem Sultan’ın kulağına gidiyor! Hamamda ölümle burun buruna gelen Gülbahar Sultan konuşmuyor!

Kösem Sultan, iyice köşeye sıkışıyor! Gevherhan Sultan, Silahdar’dan hesap soruyor! Âtike Sultan ise Silahdar’ın kalbindeki kişinin peşine düşüyor!

Farya, Kösem Sultan’ın kendisine oynadığı oyunu öğreniyor! Kösem Sultan bu işi kökten çözmeye karar veriyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın günahını örtmeye çalışırken korkunç bir hadise meydana geliyor! Sultan Murad ise her şeyi öğreniyor!

Sultan Murad, Farya’nın evlenme isteğini öğrenir. Farya bu konuda ciddi olduğunu ve hayatında başka kadın olmasını istemediğini söyler. Sultan Murad, Farya’nın bu restine ne cevap verecektir?

Hamamda ölümle burun buruna gelen Gülbahar Sultan, cariyeyi nereye sakladığını söylemez. Kösem Sultan ise çaresiz, teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Âtike Sultan’ın Silahdar’a âşık olduğunu öğrenen Gevherhan Sultan, Silahdar’a hesap sorar. Âtike Sultan ise Silahdar’ın kalbindeki kişinin peşinin düşecektir. Hatta bu konuda bir tahmini bile vardır.

Kösem Sultan, Farya’nın hamile kalmaması için önlem alır. Bunu öğrenen Farya, Kösem Sultan’la yüzleşir. Farya’nın ehlileşmeyeceğini düşünen Kösem Sultan bu işi kökten çözmeye karar verir.

Gülbahar Sultan, sarayda kalmasının karşılığında, sakladığı cariyeyi Kösem Sultan’a teslim eder.

Kösem meselenin kapandığını düşünürken, haremde gerçekleşen korkunç bir hadiseyle Sultan Murad her şeyi öğrenir…Sultan Murad kardeşi hakkında ne hüküm verecektir?

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