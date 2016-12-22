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Muhteşem Yüzyıl Kösem... KÖSEM SULTAN'IN EVLADIYLA SINAVI!

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Muhteşem Yüzyıl Kösem... KÖSEM SULTAN'IN EVLADIYLA SINAVI!
Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 6. bölümüyle 23 Aralık Cuma günü ekranlara geliyor.

Kösem Sultan, Şehzade Kasım’ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya’yı saraya geri getiriyor! Farya’nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor!

Kösem Sultan Farya’nın hareme girmesine müsaade etmiyor! Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor!

Şehzade Kasım’ın hamile cariyesi kaçırılıyor! Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor!

Silahdar Mustafa, Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar’la gizlice buluşuyor! Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor!

Farya’nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan’a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor!

Sultan Murad, ülkesine dönecek olan Farya’nın yolunu keser. Artık onun haremi olduğunu ve hiçbir yere gidemeyeceğini söyler.

Farya’nın Sultan Murad’la saraya döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkelidir. Kösem Sultan ise Farya’nın hareme girmesine müsaade etmez…Sultan Murad’ın bulduğu çözüm ise herkesi şaşkına çevirir.

Şehzade İbrahim, Kasım’ın sırrını çok güvendiği birine söyler. Bu yüzden Şehzade Kasım’ın çocuğunu taşıyan cariye kaçırılır. Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde cariyeyi aratırken karşısına hiç beklemediği biri çıkar.

Atike Sultan, Silahdar’la konuşur. Evlenmek istediklerini Sultan Murad’a söyleyecektir. Silahdar, artık dayanamaz ve Atike Sultan’a kalbinde başka biri olduğunu söyler. Bunu duyan Atike Sultan beyninden vurulmuşa döner. Gevherhan Sultan ise gizlice Silahdar’la buluşur…

Saraydan gitmek üzere olan Gülbahar Sultan, Kösem Sultanı tehdit eder. Ona karşı koyamayacağı bir teklifte bulunur. Kösem Sultan, Gülbahar Sultan’a boyun eğecek midir?

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