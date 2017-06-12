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Muhteşem Yüzyıl Kösem... KÖSEM SULTAN'IN GERÇEK DÜŞMANI KİM?

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Muhteşem Yüzyıl Kösem... KÖSEM SULTAN'IN GERÇEK DÜŞMANI KİM?
Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 28. bölümüyle 13 Haziran Salı günü ekranlara geliyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Kösem Sultan en büyük düşmanın kim olduğunu öğreniyor…

Saraydan sürgün edilen, Kösem Sultan, Sultan İbrahim’i şimşirliğe götürür. Orda yüzleşirler. Sultan İbrahim ise kararından vazgeçmez.

Kösem Sultan, Sultan İbrahim’e bir ders vermek ister. Vezir-i azâm Kemankeş Paşa’yla beraber Yeniçeriyi kışkırtmaya karar verirler.

Bunu öğrenen Turhan Sultan, ana oğulun arasını iyice açmak ister. Kösem Sultan’ın mührünü çalar ve Kösem Sultan adına yeniçeriye emir gönderir.

İfşa olan Kemankeş Paşanın, Sultan İbrahim tarafından idam hükmü verilir. Kösem Sultan ise Kemankeş’i kaçırtıp, saklar.

Kemankeş’in saklandığı yeri öğrenen Turhan Sultan bir anlaşma karşılığında Sultan İbrahim’e yerini söyler.

Yakalanan Kemankeş Paşa, Kösem Sultanın gözü önünde idam edilir. Kösem Sultan ise tüm bunları yapanın Turhan Sultan olduğunu bilmektedir...

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