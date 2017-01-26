Muhteşem Yüzyıl Kösem... SULTAN MURAD FARYA İLE EVLENİYOR!

Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 10. bölümüyle 27 Ocak Cuma günü ekranlara geliyor.

Sultan Murad, Farya’ya saldıran ahaliye ağır bir ceza veriyor! Farya, Silahdar’ın kalbindeki kişinin Gevherhan Sultan olduğunu öğreniyor! Sultan Murad, Farya’ya nikah kıyıyor!

Nikah haberi hareme bomba gibi düşüyor! Ayşe Sultan sinir krizi geçiriyor! Kösem Sultan ise Farya’yı huzuruna çağırıyor!

Şehzade Bayezid’in kardeşleriyle arasındaki uçurum iyice açılıyor! Bayezid ve Sultan Murad karşı karşıya geliyor!

Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıya karışan yüzlerce insanı toplatır. Onlara verdiği ceza ahaliyi korkutur.

Farya, gece vakti, Gevherhan Sultan’ın, Silahdar’ın dairesine girdiğini görür ve onu izler. Silahdar’ın kalbindeki kişinin Gevherhan olduğunu anlar…

Sultan Murad, Farya’ya nikah kıyar. Nikahın haremde ilan edilmesinden sonra, Kösem Sultan ve Ayşe Sultan şoke olur. Ayşe sinir krizi geçirirken, Farya ise Kösem’in karşısındadır.

Şehzade Kâsım, kendini ihbar eden kişinin Bayezid olduğunu öğrenir. İki kardeş arasında kavga çıkar. Bu kavgayı, Sultan Murad ayırır. Sultan Murad’la karşı karşıya gelen Bayezid, gerçekleri anlatabilecek midir?