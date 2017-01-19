Muhteşem Yüzyıl Kösem... SULTAN MURAD'ıN ADALETİ!

Yapımını TIMS Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl Kösem” yeni sezonunun 9. bölümüyle 20 Ocak Cuma günü ekranlara geliyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Sultan Murad adaleti sağlamak için savaşıyor!

Sultan Murad, Bergama kalesine girmek için akıl almaz ve tehlikeli bir plan yapıyor! Ahalinin saldırısından son anda kurtulan Farya acı bir haberle yıkılıyor!

Kösem Sultan hanedana yapılan bu saldırıyı karşılıksız bırakmıyor! Farya, Ayşe Sultan’dan şüphe ediyor ve karşı karşıya geliyorlar! Şehzade İbrahim, kardeşi Kâsım’ın cezalandırılmasından dolayı hayata küsüyor! Bergama kalesine sızan Murad ve ekibi pusuya düşüyor!

Anadolu’daki isyanı bastırmak için Bergama kalesi önlerine gelen Sultan Murad, kaleye girmek için ekibiyle beraber akıl almaz bir plan yapar. Bergama kalesine sızan Sultan Murad ve ekibi pusuya düşer.

Ahalinin linç etmeye çalıştığı Farya, saldırıdan son anda kurtulur. Aldığı acı haberle kaderi tamamen değişecektir… Kösem Sultan, Farya’ya saldıranların elebaşlarını en ağır biçimde cezalandırır.

Saldırıyı Ayşe Sultan’ın yaptığına dair bir delil olmasa da Farya Ayşe’nin yaptığından emindir. Acıdan gözü dönen Farya Ayşe’yi suçlar. Ayşe Sultan ölümle burun buruna gelir.

Kâsım’ın cezalandırılması, Şehzade İbrahim’in korkularını tetikler. Kendini odaya kapatan İbrahim için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Payitahta dönen Sultan Murad, Farya’ya yapılan saldırıyı öğrenince çok öfkelenir. Bu işte parmağı olan herkes bedelini ödeyecektir…