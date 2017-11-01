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Müjdat Gezen...“ATATÜRK'Ü ELEŞTİRENLERİN YÜZDE 90’I ÇİRKİN”

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Müjdat Gezen...“ATATÜRK'Ü ELEŞTİRENLERİN YÜZDE 90’I ÇİRKİN”
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Cumhuriyet’in 94. Kuruluş yıldönümü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu.

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen, Cumhuriyet'in 94. Kuruluş yıldönümü nedeniyle CRI TÜRK FM'e açıklamalarda bulundu.

Gezen, 29 Ekim’in tüm yurtta farklı bir coşkuyla kutlandığına dikkat çekerek “Bu, derin bir özlemin aynı zamanda bir serzenişin göstergesi” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK'Ü ELEŞTİRENLERİN YÜZDE 90’I ÇİRKİN”

Müjdat Gezen Atatürk'ü eleştirenlere yönelik ilginç tespitlerde de bulundu.

Müjdat Gezen “Mustafa Kemal Atatürk sadece yaptıklarıyla değil dış görünüşü, karizması ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ve dünyanın kıskandığı bir lider. Atatürk'ü sevmeyip eleştiren adamların yüzde doksanının fiziki olarak çirkin olduğunu görüyorum. Eleştirenlerin çoğunda aşağılık kompleksi var. Atatürk kadar kültürlü, vizyonlu, yakışıklı ve derin olamadıkları için çıldırıyorlar” dedi.

“ATATÜRK’Ü HANGİ GEREKÇEYLE SEVMEDİKLERİNİ MERAK EDİYORUM”

Müjdat Gezen şöyle devam etti:

“Kim ne yaparsa yapsın sağlam bir sistem kurulduğu için Cumhuriyet'e bir şey olmuyor. Hata, eksik arayanlarda bir süre sonra kendilerini Cumhuriyetin içinde buluyorlar. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e zarar vermek isteyenler aslında kendilerine en büyük kötülüğü yapıyor. Atatürk'ü sevmeyen birine ‘neden' sorusunu sormak isterim. Hangi gerekçeyle sevmediklerini gerçekten merak ediyorum.”

Kaynak: medyafaresi.com
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