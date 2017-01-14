Müjdat Gezen... KAHRAMAN POLİSİN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİ ÜSTLENDİ!

Tiyatronun ve sinemanın değerli ismi Müjdat Gezen, kahraman polis Fethi Sekin’in çocuklarına sahip çıktı. Ömür boyu eğitim masraflarını üstlendi.

Yaptığı iyilikleri gizli tutan usta sanatçı Müjdat Gezen, İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında kendisini siper eden şehit polis Fethi Sekin’in üç çocuğunun ömür boyu okul masraflarını üstlendi.

Usta oyuncunun gizli tuttuğu bu olay, Posta gazetesinden Nazenin Tokuşoğlu'nun yaptığı röportajda ortaya çıktı. Röportajın ilgili kısmı şöyle:

● İzmir’deki terör saldırısında hayatını kaybeden Fethi Sekin halkı yeniden bütünleştirdi. Üç çocuğuna burs verdiğinizi duydum. Doğru mu?

Sonra konuşalım.

● Yani doğru.

Yaptıklarımla övünmüyorum, yeri geldikçe paylaşıyorum. Belgrad Ormanı’nda geniş bir alanı ağaçlandırdım ama arkama basını alıp orada boy göstermiyorum.

Sorduğun soruya dönersek; rahmetli Turgut Özakman söylerdi hep; “Öyle tek vücut oluruz ki, bizi bu yüzden yıkamazlar” diye. Çok da bilgiliydi. Bir oyunda savaş sahnesinde “Ata’nın üzerine kar yağdıracağım” dedim.

“Sakın ha. Atatürk hiçbir savaşı kışın yapmadı, tarihten örnek aldı. Kışın yapılan savaşları hep kaybetmiş bizimkiler” dedi. Ben yine de koydum ama mizansen olarak. 10 bin sayfa okudum Atatürk’le ilgili. Hâlâ da okuyorum. Her sene bir Atatürk oyunu koyacağım sahneye.

15 Temmuz’dan sonra yapılan anketlerde yine en güvenilir kurum ordu çıktı. İlker Başbuğ’un yazdığı ‘Mucize’ oyununu da kapalı gişe oynuyoruz. Bu ayrıntılar bizi daha da kenetliyor.