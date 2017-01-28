Müjde Ar... REFERANDUM RENGİNİ AÇIKLADI!..

Pek çok isim son iki gündür, sosyal medya hesabı üzerinden bahar aylarında düzenlenmesi düşünülen Referandum’da hangi oyu kullanacaklarını açıklamaya başladı.
Bazı ünlü isimler bu yapılanların etik olmadığını söylerken bazı isimler de ‘Evet- Hayır’ kampanyasına destek vermeyi sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Facebook hesabındaki profil fotoğrafını ‘Hayır’a çeviren Müjde Ar oldu. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Ar, bu hareketiyle oyunun rengini de belli etti. Ve referandumda kahverengi oy kullanacağını açıkladı...
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