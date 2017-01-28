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Müjde Ar... REFERANDUM RENGİNİ AÇIKLADI!..

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Müjde Ar... REFERANDUM RENGİNİ AÇIKLADI!..
Ünlüler arasında başlayan ve sosyal medya üzerinden Referandum'da kullanacakları oyun rengini belli ettikleri 'Evet- Hayır' kampanyasına Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar da katıldı.

 

 

 

 

Pek çok isim son iki gündür, sosyal medya hesabı üzerinden bahar aylarında düzenlenmesi düşünülen Referandum’da hangi oyu kullanacaklarını açıklamaya başladı.

mujde-ar-ic-2
 
 

Bazı ünlü isimler bu yapılanların etik olmadığını söylerken bazı isimler de ‘Evet- Hayır’ kampanyasına destek vermeyi sürdürüyor. Bu isimlerden biri de Facebook hesabındaki profil fotoğrafını ‘Hayır’a çeviren Müjde Ar oldu. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Ar, bu hareketiyle oyunun rengini de belli etti. Ve referandumda kahverengi oy kullanacağını açıkladı...

mujde-ar-ic
 
Kaynak: Sözcü
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