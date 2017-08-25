Murat Başoğlu... ÇARPIK İLİŞKİYE TAZMİNAT DAVASI!

Eşi Burcu Başoğlu Kabadayı’ya 2 milyon liralık tazminat davası açan Selçuk Kabadayı, Murat Başoğlu’na da 1 milyon liralık manevi tazminat dava açtı.

Türkiye'yi sarsan rezalette yeni bir gelişme daha yaşandı. Selçuk Kabadayı, eşinin Murat Başoğlu’yla kendisini aldatarak evlilik birliğini temelden sarstığı gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Avukat Handan Yazıcıoğlu dava hakkında şu bilgiyi paylaştı: “Türk Medeni Kanunumuz uyarınca aileyi koruyan hükümlere aykırı hareket etmekten dolayı evli öz yeğeni ile olan birlikteliği sebebiyle 1 milyon TL’lik manevi tazminat davamızı Anadolu Mahkemesi’nde açmış bulunmaktayız. Delillerimiz içinde yeni görüntülerde mevcut.