Murat Başoğlu... İNKAR ETTİ AMA REZALET TESCİLLENDİ!

Murat Başoğlu'nun bir teknede öpüşürken görüntülendiği kadının abisinin kızı Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmişti. Başoğlu, bu haberleri yalanlasa da gerçek ortaya çıktı.

Burcu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu Hürriyet'e konuştu:

" Bugün Anadolu Adliyesi’ne boşanma dilekçemizi sunduk. Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu'nun öz amcasıdır. Gazetelerde çıkan fotoğraflar dışında başka kanıtlarımız da var.

Ayrıca ilişkinin eskiye dayandığına dair tanıklarımız olacak. Müvekkilim Selçuk Kabadayı maddi ve manevi tazminat olarak 1 Milyon TL talep ediyor."

NELER OLDU?

Sabah Şekerleri programı ile ünlenen Murat Başoğlu, Temmuz ayında Bodrum açıklarındaki teknesinde bir kadınla öpüşürken görüntülendi, fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü.

Kısa bir süre sonra Murat Başoğlu'nun yanındaki kadının abisinin kızı Burcu Başoğlu olduğu iddia edilmiş, ünlü sunucu ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "İsmini bie bilmediğim yabancı bir kadın" açıklaması yaptı.

Yaşananlar karşısında ne yapacağı merak edilen Hande Bermek ise duygularını "Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var'' sözleriyle özetledi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Murat Başoğlu, son olarak Cengiz Semecioğlu'na verdiği röportajda "Bak bakalım Burcu ve eşi boşandılar mı?

Boşanınca yap haberini. Ayrıca belki de boşanırlar, bilemem... Kendi aralarında kavga mı ediyorlar, ne yaşıyorlar bilemem ki...

Üç ay sonra boşanırlar belki, ne bileyim ben, konuyu buna bağlamanın alemi yok" diyerek kafaları karıştırdı.