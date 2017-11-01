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Murat Başoğlu... SESSİZLİĞİNİ BOZDU!..

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Murat Başoğlu... SESSİZLİĞİNİ BOZDU!..
Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında ağladı.

Özyeğeni Burcu Başoğlu ile bu yaz Bodrum'da samimi şekilde fotoğrafları ortaya çıkan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı.

Uçankuş'tan Anılcan Tanrıyar'a konuşan Başoğlu, kendisine 'Kumpas kurulduğunu' iddia etti. Çıkan fotoğrafların yeğeni Burcu Başaoğlu'na ait olmadığını söyleyen Murat Başoğlu röportaj sırasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

"ÖLMEMİ İSTEDİLER"

Başoğlu, ‘İnsanlar benim ölmemi istedi. Tabi ki çok pişmanım. Beni linç ediyorlar. Karım da çocuğum da terk etti. Biri bize kötülük yapıyor. Bunu başarmak için kumpas kurmuşlar.

Bu sektörde hangi kötü şeyle adımı duymuşlar? Böyle bir olayla kimsenin karşısına hiçbir zaman çıkmak istemezdim. Bu planlı bir saldırı. Olanlardan çok pişmanım, biri bize kötülük yapıyor ve bunu başarmak içinde bir kumpas kurmuşlar.’ açıklamasını yaptı.

Murat Başoğlu sessizliğini bozdu

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