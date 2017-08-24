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Murat Başoğlu skandalında yeni gelişme!.. ABİ YOK OLDU!

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Murat Başoğlu skandalında yeni gelişme!.. ABİ YOK OLDU!
Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da teknede sevişirken akalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu kabadayı (35) olduğu ortaya çıkmıştı.2 yıllık eşi Selçuk Kabadayı'nın boşanma ve tazminat davası açtığı Burcu Başoğlu'nun ilk eşinden de olaylı boşandığı öğrenildi

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Burcu Başoğlu'nun babası emekli memur Tahir Mahir Başoğlu ile annesi Psikolog Zekiye Başoğlu 10 yıldır oturdukları Ayvalık'ta site içindeki yazlık evlerini satışa çıkartıp ortadan kayboldular. Komşuları, “Veda etmeden gittiler” dedi.

'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ

Murat Başoğlu, fotoğrafların yayınlanmasının ardından , ''Öpüştüğüm kadını tanımıyorum'' diyerek şaşkınlığa neden olmuş, ardından kendisini ''Bir anlık hataydı. Kadının adı Olga. Büyük bir hata yaptım ve bedelini ödüyorum'' diyerek savunmuştu.

Ancak gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmemişti. Selçuk Kabadayı eşi Burcu Başoğlu'na hem de Murat Başoğlu'na toplam 4 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

 

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