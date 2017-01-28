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Murat Boz... ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!

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Murat Boz... ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!
Murat Boz'un annesi yoğun bakıma kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nedret Boz, geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Anne Boz'u çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ; NEDRET BOZ’UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesi’ne gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır.

Tedavi süreci halen devam etmektedir. 

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