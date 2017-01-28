Murat Boz... ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nedret Boz, geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Anne Boz'u çocukları ve eşi yalnız bırakmadı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ; NEDRET BOZ’UN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesi’ne gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır.
Tedavi süreci halen devam etmektedir.
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