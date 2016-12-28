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Murat Boz... EĞLENCELİ DİJİTAL KONSER!..

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Murat Boz... EĞLENCELİ DİJİTAL KONSER!..
Tadım Sahne, müzik keyfi ile ev sıcaklığını eğlence dolu konserlerle buluşturuyor. Dijital konser serisine 27 Kasım’da İrem Derici konseri ile başlayan Tadım Sahne, müzikseverleri bu kez Murat Boz’la buluşturdu.

Murat Boz kendi şarkılarının yanı sıra ‘Kardeşim Benim’ filminde seslendirdiği ‘Abe Kaynana’dan Levent Yüksel’in ‘Dedikodu’suna kadar konser sırasında yoğun beğeni toplayan pek çok keyifli şarkıyı, kendisine eşlik eden Ümit Sayın ile birlikte söyledi.  

25 Aralık Pazar günü saat 20.00’de İzlesene.com/Tadim sayfasında yayınlanan konser, anlık 51 bin izleyiciye ulaşırken, toplamda 2 milyon müziksever tarafından coşkuyla izlendi.

Tadım, çok özel isimleri Tadım Sahne’de konuk etmeye devam edecek.

 

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