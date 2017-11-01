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Murat Boz... SES DİNLENME DAVASINDA TAKİPSİZLİK KARARI!..

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Murat Boz... SES DİNLENME DAVASINDA TAKİPSİZLİK KARARI!..
Murat Boz; annesi, sevgilisi ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddia etti. Ancak ünlü şarkıcının şikayeti hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'le 29 Haziran günü Gümüşlük'teki villasında tatil yapıyordu. İki sevgili, Boz Ailesi ile tatilin tadını çıkarırken, Boz'un annesi, sevgilisi ve abisi arasında geçen bazı konuşmalar haberlere konu oldu.

Habere göre; Aslı Enver ile anne Nedret Boz arasında 'kısır' diyaloğu yaşandı. İddiaya göre Nedret Boz, gelin adayı Aslı Enver'e, "Aslı sen otur kızım. Ben kısır yapacağım" dedi.

Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz ise deniz dönüşü "Murat, iyi ki bu evi almışız. Denize girince daha iyi anlaşılıyor. Buralarda basın da yok" şeklinde söylemlerde bulundu

ŞÖHRETE KATLANMAK ZORUNDA

Tüm bu çıkan haberlerden rahatsız olan Murat Boz, savcılığa başvurdu. Aile ve özel hayatının ifşa edildiğini beyan eden Boz, yaşam alanına izinsiz girilip ses kaydı alınıp yayınlanarak suç işlendiğini belirtti.

Boz'un şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Boz'un ünlü biri olduğu için ailesi ve özel hayatıyla gündem olduğu ve kamuoyunun merak ettiği şekilde haber yapıldığı kaydedildi.

Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu belirtilerek şikayet, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. 

Kaynak: Sabah - GÜNAYDIN - Dilek YAMAN
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