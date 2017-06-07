Murat Boz...TBS MEZUNİYET GECESİNDE COŞTURDU!

Tarabya İngiliz Okulları, Artık Geleneksel Hale Gelen Görkemli Mezuniyet Törenlerini Bu Yıl Murat Boz’un Konseri İle Gerçekleştirdi...

"Dünya İnsanı Yetiştirme" vizyonuyla kurulan ve her yıl olduğu gibi bu yılda mezunlarına dünya üniversitelerinden kabuller aldıran Tarabya İngiliz Okulları, artık geleneksel hale gelen görkemli mezuniyet törenlerini bu yıl Murat Boz’un konseri ile gerçekleştirdi. The Grand Tarabya Hotel’de gerçekleşen geceye çocuklarının mezuniyetini izlemek isteyen cemiyet ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Murat Boz’un sahne almasının öncesinde gerçekleşen mezuniyet törenin açılış konuşması TBS Genel Müdürü Janet Williams-İpek tarafından gerçekleştirildi.





3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen mezuniyet organizasyonunda ile dünyanın seçkin üniversitelerine kabul alan mezunlara diplomalarını vermek üzere sahneye (British Chamber of Commerce Turkey) yönetim kurulu başkanı Sn. Chris Gaunt daha sonra sahneye davet edildi. Konuşmasında Türkiye’nin eğitimde yükselen değerinin kanıtı olarak gösterdiği mezunlarımızı tek tek kutladı.