  • BIST 83.222
  • Altın 146,893
  • Dolar 3,7619
  • Euro 4,0464
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE KLİP ÇEKTİ!

»
Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE KLİP ÇEKTİ!
Söz ve müziği Murat Dalkılıç’a aranjesi Öğünç Başara ait olan Epik albümünün “Daha iyisi gelene kadar” şarkısına Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç kendi cep telefonuyla Avustralya'da klip çekti.

Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği Epik albümünün 3. klibi olan daha iyisi gelene kadar şarkısının kurgu ve montajı ünlü sanatçı tarafından yapıldı.

Avustralya’nın en önemli outdoor (dış mekan) müzelerinden birisi olan Sovereign Hill, Sydney Limanı, Ünlü Opera Evi ve Sydney Liman Köprüsü mekanlarında çekilen klip 4 saat sürdü.

Görüntü kalitesi ve kurgusu bakımından çok beğenilen klip sıfır maliyetiyle ilgi çekti. Epik albümünün ilk klibi “Ben Bilmem” 140.000 TL ikinci klibi  “Soktuğu Duruma Bak” ın 100.000 TL’lik maliyetinden sonra 3. klibini cep telefonuyla sıfır maliyete çekmesi ilgi odağı oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE KLİP ÇEKTİ!23 Ocak 2017 Pazartesi 18:52
  • Bülent Ersoy... KAZ TÜYÜ KOSTÜMÜ 4 KİŞİ TARAFINDAN 15 GÜNDE YAPILMIŞ...23 Ocak 2017 Pazartesi 11:07
  • Harun Kolçak... SAHNELERE DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!23 Ocak 2017 Pazartesi 10:00
  • Ferhat Göçer... GÜNAY SAHNESİ'NDEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI!22 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • Demir Demirkan... ROCK MÜZİK AKUSTİKLE AKS'DE BULUŞTU...22 Ocak 2017 Pazar 15:50
  • Hakan Altun... 'AŞK LÜTFEN GEL!'22 Ocak 2017 Pazar 15:20
  • Hey Gidi Günler... YENİLENEN EMEK'TE NOSTALJİ RÜZGARI!22 Ocak 2017 Pazar 12:40
  • Zerrin Özer... ŞARKICI OLMASAYDI NE OLMAK İSTERDİ?21 Ocak 2017 Cumartesi 12:45
  • Ayla Çelik... “BEN” SERÜVENİNİN SON KLİBİ!20 Ocak 2017 Cuma 21:08
  • Sadık Karan... YENİ ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ.20 Ocak 2017 Cuma 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti