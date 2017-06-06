Murat Ünalmış...ANTAKYA HALKINDAN SEVGİ SELİ!

Yeni dizisi “Deli Gönül” için Hatay’a giden Murat Ünalmış, yöre halkının sevgi seliyle karşılaştı.

Yeni dizisi ‘Deli Gönül’ün çekimleri için geçtiğimiz günlerde Antakya’ya giden Murat Ünalmış’a yöre halkının sevgisi görülmeye değer.



Neredeyse her set gününde onlarca ziyaretçisi olan Murat Ünalmış, fırsat bulduğu zamanlarda ise eski dostlarını ziyaret ediyor.

Ünalmış’ın geçtiğimiz gün paylaştığı Antakyalı üç dede ile çektirdiği fotoğraf ve altına düştüğü ‘Bu delikanlılarla 10 yıl önce yine bu ağacın altında muhabbet etmiştik.Yine buluştuk. İnsan insana kavuşur’ notu takipçilerinden yüzlerce yüzlerce beğeni ve yorum aldı.