Müşerref Akay... ŞARKILARINI KADINLAR İÇİN SÖYLEDİ!..

Usta sanatçı Müşerref Akay, Esenler'de verdiği konserde söylediği şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Türk Sanat Müziği’nin nadide ses sanatçılarından Müşerref Akay, Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Kadınlar Başbaşa" programında konser verdi.

Konsere katılanları büyüleyen Müşerref Akay, geceye "Huysuz Ve Tatlı Kadın" adlı şarkıyı seslendirerek başladı.

Konserinde ilk defa Neşet Ertaş'ın bir türküsünü seslendiren Müşerref Akay, "Sanatçılar olarak biz çok gamlı ve hassas insanlarız; bizim için önemli olan yuvamız, çocuğumuz, seyircimiz, şarkılarımız..." diyerek, sanatçıların gamsız olduğunu söyleyenlere de sitem etti.

Sanatçı şarkılarına eşlik eden sevenleriyle birlikte, "Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim?", "Bir Sevgi İstiyorum", "Göze Mi Geldim Sen Mi Unuttun", "Bir Sevgi İstiyorum", "Gamzedeyim Deva Bulmam", "Niçin Baktın Bana Öyle", "Unutamam Seni", "Neredesin Sen", "Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.