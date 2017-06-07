Mustafa Ceceli... BELEDİYELER, KONSERLERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?..

Eşiyle boşanmadan önce sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşayan Mustafa Ceceli'nin konserleri Belediyeler tarafından iptal edildi.

Mustafa Ceceli'nin, dokuz yıllık eşi oğlu Arın'ın annesi Sinem Ceceli'den boşandıktan beş gün sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra, sosyetik güzelle evleneceğini söyleyince de eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Belediyeler Ceceli'nin konserlerini iptal edince ünlü şarkıcı şok üstüne şok yaşadı.

MUSTAFA CECELİ'NİN KONSERLERİNE VETO GELDİ

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Birçok belediyenin ünlü şarkıcıya konser vetosu uyguladığı öne sürüldü. Daha önce halk konserleri ve festivallerin aranılan isimlerinin başında gelen Ceceli'nin, şu günlerde yaz programlarını hazırlayan belediyelerde artık eskisi kadar rağbet görmediği iddia edildi.