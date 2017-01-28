Mustafa Ceceli... POLİSTEN NEDEN KAÇTI?

Mustafa Ceceli dün akşam zor zamanlar geçirdi. Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ünlü popçunun cipi, Etiler'de polisler tarafından durduruldu.

Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli'nin peşine düştü. Posta'da yer alan habere göre; yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli, tam duracaktı; yanındaki hanımefendi gazetecileri fark edince gaza bastı. Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler peşte kovalamaca başladı. ŞARKI DİNLETTİM Mustafa Ceceli yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu'da Ceceli'nin arabasının önünü kesti. Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli'ye 'kontrol noktasından kaçmak' suçundan 301 TL para cezası kesildi. Mustafa Ceceli habercilerin 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün eşiydi. Kendisine şarkı dinletiyordum' yanıtını verdi.