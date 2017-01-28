Mustafa Ceceli... POLİSTEN NEDEN KAÇTI?

Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli'nin peşine düştü.
Posta'da yer alan habere göre; yanında esmer bir kadın olan Mustafa Ceceli, tam duracaktı; yanındaki hanımefendi gazetecileri fark edince gaza bastı.
Sonrasında Mustafa Ceceli önde, polisler peşte kovalamaca başladı.
ŞARKI DİNLETTİM
Mustafa Ceceli yanındaki hanımefendiyi indirdi. Baltalimanı, Yeniköy, Levent derken polisler Zincirlikuyu'da Ceceli'nin arabasının önünü kesti.
Hiç alkol almadığı tespit edilen Mustafa Ceceli'ye 'kontrol noktasından kaçmak' suçundan 301 TL para cezası kesildi.
Mustafa Ceceli habercilerin 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Sizden korktuk. Hanımefendi prodüktörümün eşiydi. Kendisine şarkı dinletiyordum' yanıtını verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.