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Mustafa Ceceli... ŞİMDİ DE HAYRANLARINI KARŞISINA ALDI!

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Mustafa Ceceli... ŞİMDİ DE HAYRANLARINI KARŞISINA ALDI!
Boşanmanın ardından Amerika-Miami’ye tatile giden Mustafa Ceceli dün Türkiye’ye döndü ve soluğu oğlu Arın’ın yanında aldı.

Oğlu ile hasret gideren Ceceli, fotoğraflarını ‘Çok şükür kavuştuk Arın'cıkla… Özlemek özlemek çok çok özlemek’ notuyla sosyal medyada paylaştı.

Daha sonra babasının evine gidip kardeşi Sinan Ceceli’nin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı ailesiyle birlikte mutluluk pozu verdi.

Mustafa Ceceliden hayranlarına sert tepki

MUSTAFA CECELİ’DEN TAKİPÇİLERİNE TEPKİ

Paylaştığı fotoğraflara gelen sert mesajlar yüzünden bir hayli morali bozuk olan Ceceli’nin ‘Hiç bir bilginiz olmayan konular hakkında yorum yapmamayı öğrenemediğiniz için size yorum yok’ mesajı dikkat çekti.

Kaynak: hurriyet.com tr
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