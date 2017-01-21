Mustafa Koç... BİRİNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI!

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında, mezarı başında anıldı

Mustafa Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayan törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç katıldı.

EŞİ VE KIZLARINDAN GÜLLERDEN YAPILAN KALP

Koç'un mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde 'Annen' notu yazılı bir buket bırakıldı.

"ÜZÜNTÜMÜZ VE ÖZLEMİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük." dedi.

Aradan geçen bir yılda Mustafa Koç'un düşüncelerinin, vizyonunun ve hayatlarına kattığı değerlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çakıroğlu, "Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya ve ısıtmaya devam ediyor.

Eminim ki yaptıklarımızla, topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur, gururlanırdı. Bizler Mustafa beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Çakıroğlu'nun konuşması sonrası Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Tören sonrası ziyaretçiler ayrılırken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.Koç hayatını kaybeden diğer aile üyeleri için de dua etti.