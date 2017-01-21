  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -7 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Mustafa Koç... BİRİNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI!

»
Mustafa Koç... BİRİNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI!
Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında, mezarı başında anıldı

Mustafa Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anma töreni düzenlendi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayan törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç katıldı.

mustafakoc_mezar_2.jpg

EŞİ VE KIZLARINDAN GÜLLERDEN YAPILAN KALP
Koç'un mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde 'Annen' notu yazılı bir buket bırakıldı.

"ÜZÜNTÜMÜZ VE ÖZLEMİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirterek, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük." dedi.

Mustafa Koç vefatının birinci yılında anıldı

Aradan geçen bir yılda Mustafa Koç'un düşüncelerinin, vizyonunun ve hayatlarına kattığı değerlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Çakıroğlu, "Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya ve ısıtmaya devam ediyor.

Eminim ki yaptıklarımızla, topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur, gururlanırdı. Bizler Mustafa beyin de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum." diye konuştu.

mustafakoc_mezar_1.jpg

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Çakıroğlu'nun konuşması sonrası Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Tören sonrası ziyaretçiler ayrılırken, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M.Koç hayatını kaybeden diğer aile üyeleri için de dua etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hadise... TRANSPARAN BEREKETİ!20 Ocak 2017 Cuma 22:04
  • Esra Erol'da... BÜYÜK AŞK BİTTİ!20 Ocak 2017 Cuma 21:30
  • Ayşe Tunaboylu... GENÇ OYUNCU ADAYLARI İLE BULUŞTU.20 Ocak 2017 Cuma 14:01
  • Onur Saylak... İKİZLERİN 5.DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA NEDEN YOK?20 Ocak 2017 Cuma 11:21
  • Yılmaz Ulusoy... DOST MECLİSİ TOPLANDI!20 Ocak 2017 Cuma 11:15
  • Aleyna Tilki... BUNALIMA MI GİRDİ?19 Ocak 2017 Perşembe 22:34
  • Fatih Terim - Rasim Ozan Kütahyalı... DAVA SONUÇLANDI!19 Ocak 2017 Perşembe 14:44
  • Pelin Karahan… KARNI BURNUNDA YEMEKTE…19 Ocak 2017 Perşembe 10:15
  • Elisabeth Meltem Doğan… TARKAN İSTEDİ, TÜRKİYE’YE DÖNDÜ!..19 Ocak 2017 Perşembe 09:50
  • Azra Akın… GİYİMDE FAVORİSİ TÜRK ÜRÜNLERİ…19 Ocak 2017 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti