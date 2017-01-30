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Müziğin Ustaları... CEMAL REŞİT REY'DE, NEŞET ERTAŞ GECESİ!..

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Müziğin Ustaları... CEMAL REŞİT REY'DE, NEŞET ERTAŞ GECESİ!..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak konser programlarıyla karşınızda olacak.

Türk Halk Müziği’nin değerli sanatçısı ve bağlama ustası Neşet Ertaş, “Müziğin Ustaları” konser dizisi kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü CRR’de anılacak.

Gülşen Kutlu, Emel Taşçıoğlu, Elif Buse Doğan ve İsmail Altunsaray’ın konuk sanatçı olarak katılacağı konser, 20.00’de başlayacak.

“Bozkırın Tezenesi” olarak adlandırılan ve eserleri ile Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olan Ertaş’ın türküleri, İBB CRR sahnesinde sanatseverler için seslendirilecek. 

Türk Sanat Müziği’nin nadide ses sanatçılarından Müşerref Akay, “Şarkılar ve Anılar” başlıklı konser programı ile 7 Şubat Salı günü CRR Konser Salonu’na konuk olacak. Bu zamana kadar 75 adet 45’lik plak, 4 adet uzunçalar ve 20 adet albüm çalışması yapan ve seslendirdiği “Türkiyem” şarkısı ile büyük bir üne kavuşan Akay, 20.00’de dinleyicilerinin karşısında olacak. 

Her yıl doğum günü olan 11 Şubat’ı “Ritmin Günü” sloganıyla İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan usta sanatçı Okay Temiz, bu kez efsane grubu Oriental Wind’in müzisyenleriyle birlikte sahne alacak.

Bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek olan program, 11 Şubat Cumartesi günü 20.00’de başlayacak. Dünyanın usta ritimcilerini ve farklı müzik çevrelerini bir araya getirerek müzik şöleni sunan konser programında Temiz sekseninci yaşını kutlayacak. 

“Yeni Türk Müziği Hareketi: Doğu ve Batı’nın Yeniden Kucaklaşması”

İBB CRR için özel olarak “Türk Müziği eserlerinin yeniden yorumlanması” ilkesi ile hazırlanan “Yeni Türk Müziği Hareketi” programının ikinci konseri, 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. İlk konseri 25 Ocak’ta “Muzaffer Sarısözen ve Yeni Halk Müziği” başlığı altında gerçekleşen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı program, bu ay “Doğu ve Batı’nın Yeniden Kucaklaşması” temasıyla yapılacak.

İlgiyle takip edilen ve dinleyicilerden büyük beğeni toplayan programın şubat ayında Cihat Aşkın’a günümüz yorumcularından Dilek Türkan ve Tevfik Rodos eşlik edecek. Türk müziğinin zenginliğini, çeşitliliğini ve büyüsünü vurgulamayı hedefleyen bu özel projenin Doğu ile Batı müziğini bir araya getireceği bu konser programı, 20.00’de başlayacak.  

 

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