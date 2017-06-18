MÜZİSYEN BABA OLMAK ZORDUR!

Müzisyen babalar için :

Babalar gününüz kutlu olsun.

Müzisyen baba olmak zordur.

O hasta olur, sen konserdesin, o doğum günü kutlar , sen konserdesin. Karnesini sen işten döndüğünde görmüşsündür. O annesiyle yaşamıştır küçük sevinçleri.. sen uzaktan izlemişsindir çocuklarının büyüdüğünü.

Mutlaka senin işinin olmadığı bir gün yapmıştır düğününü. Sen turnede nerelerdeysen belki de kızını oraya gelip istemişlerdir.

Para kazanmak zorundasın, çünkü günlük kazanırsın. Ertesi günü kiranı ödemek için, bir ertesi günü de çocuğunun okul giderleri için çalışmak zorundasın.

Müzisyen baba olmak kolay değildir. Şöyle elinden tutup sinemaya gidemezsin. Soundcheck seni bekler.

Sabahları koklayıp öpemezsin , aşağıda araba seni bekler. Çocuğun hastayken bir telefon gelir, valizini alır gidersin. O baba diye ağlar sen duyamazsın. Kimbilir nerdesin ekmek parası için.

Sen gece yorgun gelip uyurken o sessizce okuluna gider, okul dönüşü sen zaten çalacağın yere doğru yola çıkmışsındır.

O hep babalı ama babasız büyür. Anneleri hem annedir, hem babadır. Küçük notlar bırakırsın, oyuncaklar alırsın ama ellerinle verip ona sarılamazsın. İki güzel öpücük konduramazsın. Sen işlerini yavaşlatamazsın. Durursan senin hayatın da durur. Bir tercih yaparsın. Emekli olmayı beklersin. Her meslekte 5000 iş gününde emekli olacakken bu işin finali yoktur. Çoğunuz sahnede ölür.

Ne yapalım bizim de seçtiğimiz işin en zor tarafı aile içi ilişkilerimizdir. Babalar gününü yıllar yılı turnelerde geçirdiniz muhtemelen. Bu gün yan yana olduğunuz evlatlarınızla sağlıklı bir ömür diliyorum. Ellerinizden öpüyorum.

Ben Babamı 1995 te kaybettim. Çok çalışırdı hep. O işte olmadğı zaman işi eve gelirdi. Vakur dururdu. Bizi severdi bilirdik ama öyle çok gösteremezdi. Vakti yoktu.

Emekli olunca belki buna vakit bulur zannettim. Bu seferde başka iş buldu. İşkolikti. Sonra da ben vakit bulamadım ona sarılmaya. Sonra da vefat etti. Babam diye şöyle doya doya sarılamadan gitti.

Hepimiz çok meşgulüz çooook.

Babalar gününüzü kutlarım ellerinizden öperim

Zeliha Sunal