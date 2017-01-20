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Nahide Küçük... SANDIKLARI AÇILDI, ESERLERİ SERGİLENDİ!

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Nahide Küçük... SANDIKLARI AÇILDI, ESERLERİ SERGİLENDİ!
2007 yılında kaybettiğimiz Geleneksel Türk Elişi Nakış Sanatçısı Nahide Küçük’ün eserleri, ressam Şahin Paksoy’un küratörlüğünde ‘10. Yıl Anısına Nahide Küçük’e Saygı’ adını taşıyan bir sergi ile korunduğu sandıklardan gün ışığına çıktı.

Kızları Gülden Küçük Çelebi ve Zeynep Küçük Willems’in öncülüğünde hazırlanan ‘10. Yıl Anısına Nahide Küçük’e  Saygı ’ sergisi 19 Ocak’ta, Art 212’de Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü tarafından açıldı ve Nahide Küçük ve eserleri sanatseverlerle buluştu.

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Açılışa katılan davetliler arasında; minyatür sanatçısı Günseli Kato, ressam-koleksiyoner Doğan Paksoy, tasarımcı Dr. Gönül Paksoy, Türk Sanat tarihi uzmanı Prof. Nurhan Atasoy, dDf'in ortağı Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Pozitif ve Babylon kurucularından Ahmet Uluğ, sanat dostu Adnan Memiş, Meral Bolak, İclal Bakkoloğlu, Teri Eskinazi, Nazan Özbilgin ve Nazlı İnönü gibi sosyal hayatın yakından tanıdığı isimler yer aldı.

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