Nazan Öncel... 13 KİLO VERDİ, MİNİ ŞORTUNU GİYDİ!

Siyah mini şort tulum kıyafetiyle sahneye çıkan Nazan Öncel'i görenler şaşkına döndü. Çok kısa bir zamada 13 kilo veren sanatçı dinleyicilerle sırrını hemen paylaştı.
6 ay gibi kısa bir zaman diliminde 13 kilo verdim. 2 beden küçüldüm. Nasıl zayıfladığımı merak edenlere "Vegan" diyeti yaptığımı söylemek isterim.
Önümüzde ki günlerde "Madalyon" isimli şarkısına klip çekmeye hazırlan Nazan Öncel, klip için tasarladığı yeni imajının herkesi şaşırtacağını söyledi.
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