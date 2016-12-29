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"Nazım Oratoryosu"... FAZIL SAY'IN ESERİNE YOĞUN İLGİ!..

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"Nazım Oratoryosu"... FAZIL SAY'IN ESERİNE YOĞUN İLGİ!..
Volkswagen Arena, ACM Prodüksiyon işbirliği ile 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Türkiye'de çok sesli müziğinin başyapıtlarından Fazıl Say’ın Nâzım Oratoryosu ile 12 bin dinleyiciyi ağırladı.

İlk konserin biletlerinin bir haftada tükenmesinin ardından yoğun istek üzerine açılan 2. güne ek olarak, 25 Aralık Pazar bir gündüz seansına daha ev sahipliği yapan Volkswagen Arena’da üç konserde de alkışlar susmadı.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ın imzasını taşıyan eserde, anlatıcı solist Genco Erkal, solistler Serenad Bağcan, Güvenç Dağüstün, orkestra şefi İbrahim Yazıcı, çocuk solistler İdil Bursa, Gökçe Çatakoğlu ve Çetin Özen, Türkiye’nin en yetenekli gençlerinden oluşan Nazım Hikmet Korosu ve bu konser için özel olarak kurulan dünya çapında başarılı müzisyenlerin yer aldığı Fazıl Say Festival Orkestrası Volkswagen Arena’da seyircilere unutulmaz saatler yaşattı.

 Nâzım Oratoryosu konserleri, Türkiye’de uzun zamandır bu kadar büyük klasik müzik seyircisini bir araya getirmesiyle de bir rekora imza attı.

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