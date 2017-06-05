Nebi Birgi... GÖSTERİ DÜNYASI İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER!

Hakkında daha önce de bir yazı yazmıştım ama ne yazsam az geliyor. Çünkü birlikte zaman geçirdikçe yaptığı işin derinliğini daha iyi anlıyorum ve çok daha fazla değer veriyorum.

Aşkın Nur Yengi ile sahnede izledikten sonra çalıştığı küçük kabare sahnesini dev bir gösteriye çevirmesini hayranlıkla izledim.

Bu arafa değerli müzisyen arkadaşım Mine Mucur ile Bulgaristan'da yapılan uluslararası Discovery şarkı yarışmasında büyük ödülde dahil 6 ödül alıp dönmez mi?

Orada da herkesi kendine hayran bırakmış

Yetmedi tabiiki. Birlikte bir proje üretmek için uygun zaman gelmesini bekledim. Sağolsun kabul etti ve " Müzilten dansa " gösterimizde birlikte keyifle çalıştık.

Günümüz sanatçılarında nadir görülen disiplini ve sahneye gösterdiği özen çok nadir bulunabilen bir hazineydi. Ben bunu Nebi Birgi ile paylaştığım için çok mutluyum. İzleyenlerin ona hayran kalarak çıktıkları bir konser oldu. Ben de gurur duydum.

Daha sonra onu Eskişehir' de üniversite öğrencilerinin sahneye koymak istediği " 14-53" isimli müzikalin yönetmenliğini yaparken yakaladım. İçindeki ışığı sahneye yansıtarak harika bir başarı elde etti. Zaten birkaç yıl kapalı gişe oynayan devlet tiyatrosu müzikali " Sidikli Kasabası" nın koreografı,söz yazarı ve baş dansçısıydı.

Daha sonra Dorian müzikalini sahneye koyabilmek için kredi bile çekmiş.

Ama her başarı zorluklarla gelmez mi?

Netekim Eskişehirliler 19 Mayıs Gençlik tiyatro günlerinde 14-53 ü İstanbul'da oynadılar.

Bir instagram videosunda Nebi Birgi'yi dans ederken gördüm. Bostancı gösteri merkezinde Martha Wash'ı izlerken dayanamamış sahneye fırlamış. ;)

Unutamayacağım başka bir konserde de Nebi Birgi herkesi kendine hayran bıraktı. Resmen ayakta alkışlandı.

CKM de 5 Kalp ve Kent Orkestrası konserinde başarılı sunumuyla konseri başlatan Nebi , daha sonra dansçı arkadaşlarıyla içeriyi ayağa kaldırdı. En zor notalara bile kolayca ulaşan tekniği şarkıları yüreğimize ulaştırdı.

Şu sıralar grubu JukeBox ile çalışıyor.

Dansçı, koreograf,şarkıcı, çevirmen,aktör,fotomodel, köpeği Jesse 'nin babası, müzikal ve tiyatro oyuncusu , yönetmen ve Nebi Birgi... yaz yaz bitmez valla...

Ah Nebi ah. Ne işin var burda ? Yurtdışında olsaydın çoktan ünlü biri olup ükemize konser vermeye gelmiştin. Halbuki burda sanatını kabul ettirmeye çalıştıkça yıpranıyorsun.

Sen böyle çalıştıkça Türkiye'de hakettiğin yeri çatır çatır alacaksın. Merak etme

Zeliha Sunal