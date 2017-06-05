Nebi Birgi... GÖSTERİ DÜNYASI İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER!

Hakkında daha önce de bir yazı yazmıştım ama ne yazsam az geliyor. Çünkü birlikte zaman geçirdikçe yaptığı işin derinliğini daha iyi anlıyorum ve çok daha fazla değer veriyorum.
Aşkın Nur Yengi ile sahnede izledikten sonra çalıştığı küçük kabare sahnesini dev bir gösteriye çevirmesini hayranlıkla izledim.
Bu arafa değerli müzisyen arkadaşım Mine Mucur ile Bulgaristan'da yapılan uluslararası Discovery şarkı yarışmasında büyük ödülde dahil 6 ödül alıp dönmez mi?
Orada da herkesi kendine hayran bırakmış
Yetmedi tabiiki. Birlikte bir proje üretmek için uygun zaman gelmesini bekledim. Sağolsun kabul etti ve " Müzilten dansa " gösterimizde birlikte keyifle çalıştık.
Günümüz sanatçılarında nadir görülen disiplini ve sahneye gösterdiği özen çok nadir bulunabilen bir hazineydi. Ben bunu Nebi Birgi ile paylaştığım için çok mutluyum. İzleyenlerin ona hayran kalarak çıktıkları bir konser oldu. Ben de gurur duydum.
Daha sonra Dorian müzikalini sahneye koyabilmek için kredi bile çekmiş.
Ama her başarı zorluklarla gelmez mi?
Unutamayacağım başka bir konserde de Nebi Birgi herkesi kendine hayran bıraktı. Resmen ayakta alkışlandı.
CKM de 5 Kalp ve Kent Orkestrası konserinde başarılı sunumuyla konseri başlatan Nebi , daha sonra dansçı arkadaşlarıyla içeriyi ayağa kaldırdı. En zor notalara bile kolayca ulaşan tekniği şarkıları yüreğimize ulaştırdı.
Sen böyle çalıştıkça Türkiye'de hakettiğin yeri çatır çatır alacaksın. Merak etme
Zeliha Sunal
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.