Nejat Çarkacı... RENAGARENK KIPIR KIPIR BİR YAZ KLİBİ!..

Popüler müziğin sevilen seslerinden Nejat Çarkacı, 90'lı yıllarda seslendirdiği Akasya Kokulu Yârim isimli şarkısını yeni düzenlemesi ve yeni klibi ile tekrar müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Uzun bir aranın ardından müziğe hızlı bir dönüş yapan sanatçı, bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde bir maxi single , iki tekli şarkı ve üç yeni video klip yayımladı.

Bu çalışmalardan sonuncusu olan Akasya Kokulu Yarim bir cover çalışması. Şarkının yeni düzenlemesini Ali Tolga Demirtaş yaparken tüm kayıtlar alanında ünlü birçok müzisyenin eşliğinde Sezen Aksu nun sahibi olduğu Lonca On Air stüdyolarında kaydedildi.

Müzikseverlerin 96 yılında severek dinlediği ve yine yaz aylarında ilk versiyonu yayımlanan şarkı bugünün müzik anlayışı ve remix tabanlı kulüp müziğiyle yeniden hayat bulurken, kıpır kıpır ritimleri, güçlü altyapısıyla ve neşeli klibi ile geçmişte olduğu gibi yine enerjisinden asla ödün vermiyor ve bu yaz listelerin üst sıralarına yerleşmeyi hedefliyor.

Şarkının yeni video klibi, İstanbul Beykoz Kundura platolarında Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi. Genç dansçıların performans sergilediği klipte sanatçıya, Brezilyalı bir model eşlik ediyor.

9 Haziran 2017 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı kısa sürede en popüler şarkılar listesinde üst sıralarda yerini aldı.

Şarkının yeni video klibi tüm dijital yayın mecraları ve müzik tv kanallarında yayında.

Yazlık mekanların vazgeçilmezi kumsal partileri için şarkıya birde klüp remix versiyonu hazırlandı.

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