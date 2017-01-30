Nejat İşler... BODRUM MASALI'NIN 'YALNIZ ADAMI'!

Kanal D’nin, yapımını TMC’nin yaptığı pazar günleri ekrana gelen sevilen dizisi Bodrum Masalı kadrosuna Nejat İşler dâhil oldu.

Ekranlara uzun süre ara veren Nejat İşler, Bodrum Masalı ile geri dönüyor.

Yaşadığı şehirde dizi setlerine döndü.

İzleyicisi karşısına Gözde’nin (Toprak Sağlam) baba bir, anne ayrı kardeşi Bora karakteri ile çıkacak olan başarılı oyuncu, sinema filmlerinden sonra dizi setlerine yaşadığı şehir olan Bodrum’da döndü.

Yalnız adam Bora…

Gözde’nin annesi tarafından yabancı gibi yetiştirilen Bora, öğretim hayatı için önce burslu olarak koleje sonrasında ise Harvard’a gider. Hedeflediği kariyere burada ulaşan Bora, her zaman eksikliğini hissettiği ailesini de kurar. Ancak mükemmelliklerle bezenmiş hayatı bir felaket ile son bulur.

Yaşanan her şeye rağmen hayatına devam eden Bora, ara sıra Türkiye’ye gelir. Çocukluğundan kalma travma ile kardeşi Gözde’yi aramayan Bora, bir yeğeni olacağını öğrenir ve bu olay hayatını tümü ile değiştirir.

Kendi gibi istenmeyen çocuk olacak yeğeni için Bora artık Türkiye’dedir.