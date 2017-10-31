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Nerdesin Birader... FİLM SETİNDE 2000 BARDAK ÇAY!..

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Nerdesin Birader... FİLM SETİNDE 2000 BARDAK ÇAY!..
Yapımcılığını Filmevi'nin üstlendiği "Nerdesin Birader" dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerinde; Timur Acar ve Gonca Sarıyıldız paylaştığı, 'Nerdesin Birader' dizisi önümüzdeki günlerde seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başarılı projenin setinden ilginç notlar var. Setin en favori içeceği çay ve Türk kahvesi olurken, bir günde 2000 bardak çay 250 Türk kahvesi içiliyor. 

Başarılı oyuncu Timur Acar kahvesini az şekerli içerken, Gonca Sarıyıldız ise sade tercih ediyor. 

Setteki çocuk oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ise daha çok bitki çayı ve süt içiyor. Yoğun çalışma saatlerinden dolayı sağlıklarına dikkat eden oyunculara sağlıklı beslenmeleri için de programlı yemek geliyor. 

Komedi tarzında olan dizisini yardımcı oyuncu kadrosunu ise Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Defne Yalnız, Denizcan Aktaş, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar ve Altan Erkekli gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 

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