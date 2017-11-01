Neşet Ertaş... ÜSTAD, BALMUMU MÜZESİNDEKİ YERİNİ ALDI!..

250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip Madame Tussauds, İstiklal Caddesi’nde bulunan merkezinde şimdi en yeni figürü Neşet Ertaş ile ziyaretçileri karşılıyor

5 yıl önce hayatını kaybeden halk ozanının figürü, 31 Ekim Salı günü Madame Tussauds İstanbul’da düzenlenen lansmanla yerini aldı.

Neşet Ertaş’ın ailesinin ve ‘dinlediğim tek sanatçı’ diye övdüğü, Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cengiz Özkan’ın da katıldığı etkinlikte; Özkan’ın seslendirdiği Neşet Ertaş türküleriyle duygu dolu anlar yaşandı.

Babasının figürünü karşısında gördüğünde içinin titrediğini dile getiren Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş “Madame Tussauds İstanbul çalışanlarına babamızın temsili figürünü yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Açıkçası bu teklif bize geldiğinde biraz temkinli yaklaşmıştım. Babama bu kadar benzeyebileceğini hiç düşünmemiştim ancak görüyorum ki son derece başarılı bir figür ortaya çıkmış. O yüzden figürde emeği olan herkesin eline sağlık.” dedi.

Lansmanda söz alan Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ise “Kurulduğu günden bu yana Madame Tussauds İstanbul’da Türk müziğinin önde gelen isimlerinin figürlerine yer veriyoruz.

Türk Halk Müziğinin en büyük temsilcilerinden Sayın Neşet Ertaş’ın figürünü bize gelen yoğun talepler doğrultusunda burada görmek istedik.

Madame Tussauds İstanbul olarak Neşet Ertaş’ı sevenleri ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz.

Figürün yapılış aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen sanatçımızın ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.