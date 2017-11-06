Nesrin Cavadzade... ŞARAP KADEHİYLE MAHALLE TURU!..

Nişantaşı'nda kuaföre giden güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bakımını yaptırdıktan sonra elinde şarap kadehiyle mahalleyi turladı.

Fox TV'de yayınlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde oynayan Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda gittiği kuaför salonunun önünde tüm bakışları üzerine topladı.

"BAKIM ŞART" NOTUNU DÜŞTÜ

Ünlü oyuncu, üzerinde derin göğüs dekolteli elbise, elinde şarap kadehiyle fotoğrafını "Bakım şart" notuyla paylaştı.

MAHALLEYİ TURLADI

Oyuncu daha sonra mahallede bir tur atmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncuyu karşısında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Güzel oyuncu böyle görüntülendi;



