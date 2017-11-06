Nesrin Cavadzade... ŞARAP KADEHİYLE MAHALLE TURU!..

Fox TV'de yayınlanan 'Bizim Hikaye' dizisinde oynayan Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda gittiği kuaför salonunun önünde tüm bakışları üzerine topladı.
"BAKIM ŞART" NOTUNU DÜŞTÜ
Ünlü oyuncu, üzerinde derin göğüs dekolteli elbise, elinde şarap kadehiyle fotoğrafını "Bakım şart" notuyla paylaştı.
MAHALLEYİ TURLADI
Oyuncu daha sonra mahallede bir tur atmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncuyu karşısında görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Güzel oyuncu böyle görüntülendi;
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