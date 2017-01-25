Nevbahar Hakverdi... ARKADAŞININ EVİNDE CİNSEL İSTİSMARA MI UĞRADI?..

Oyuncu Nevbahar Hakverdi, 4 Haziran'da arkadaşı Mehmet Değer ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. Sonrasındaysa cinsel istismar iddiasına kadar varan bir dizi olay yaşandı.

Kaynak... HABERLER.COM İstanbul'da oyuncu Nevbahar Hakverdi, 4 Haziran'da arkadaşı Mehmet Değer (39) ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili eğlence mekanında Alkol aldıktan sonra Hakverdi'nin evine geçti. UYANDIĞINDA ÇIPLAK OLDUĞUNU FARK ETTİ Değer'in alkolün etkisiyle kendisinden geçen Hakverdi'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Sabah uyandığında çıplak olduğunu gören Hakverdi, durumu polise haber verdi. ADLİ TIP'TAN RAPOR ALDI Adli Tıp Kurumu'na giderek istismara uğradığına dair rapor alan genç oyuncu, Değer'den şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Değer hakkındaki suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Hakverdi'nin istismara uğradığını gösteren Adli Tıp raporunu delil olarak kabul etti. 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Mehmet Değer hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: haberler.com