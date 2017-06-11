Nil Burak... TRANSPARAN KOSTÜMÜYLE NEFES KESTİ!

Yıllara adeta meydan okuyan Nil Burak geçirdiği mide operasyonu sonrası ik defa sahne aldığı Kıbrıs'ta coşkulu şarkılarıyla kendisini dinleyenleri geçmişe götürdü.

Verdiği kilolar ve transparan kostümüyle dikkat çeken Nil Burak’ın sahne aldığı Girne Rocks Hotel’de adeta eski dostlar gecesi yaşandı.

Kıbrıslı sanatçıyı dinlemeye gelen ünlü sanatçı dostları, arkadaşları renkli bir geceye imza attılar. Cihan Ünal ile Nil Burak İngilizce şarkıda düet yaptılar…

Cihan Ünal, Nil Burak ikilisi sahnede sözleri Paul Anka tarafından yazılmış olan ve Frank Sinatra tarafından popüler olan İngilizce hit şarkı “My Way” i söylediler. İkilinin düeti büyük alkış topladı…

Nil Burak’ın sanatçı dostlarının masalarına giderek onlarla samimi pozlar vermesi dikkat çekti. Nil Burak bir ara yakın arkadaşı Cihan Ünal’ı sahneye davet etti.

Sanatçı “Cihan’ı sahneye davet ettiğimizde genellikle ondan şiir okumasını isteriz. O buğulu muhteşem sesi ile bu kez bana eşlik etmesini ve birlikte şarkı söylememizi istiyorum” dedi.

Yıllara adeta meydan okuyan sanatçı coşkulu şarkılarıyla kendisini dinleyenleri geçmişe götürdü. Hit olmuş şarkılarının yanı sıra dünyaca ünlü şarkıları da seslendiren sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında ise sanatçının Türkiye’den eski dostları da vardı.

Gecenin sunuculuğunu yapan Mehmet Ali Erbil, Cihan Ünal, Zuhal Olcay ve bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mazlum Çimen sanatçının şarkılarını dileyerek keyifli bir gece geçirdiler.