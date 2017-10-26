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Nilgün Belgün... 41. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!..

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Nilgün Belgün... 41. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!..
Nilgün Belgün, yüzlerce projeyi sığdırdığı 41. sanat yılını 23 Ekim Pazartesi akşamı Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde sanatseverlerle birlikte kutladı.

Belgün’ü bu özel gecede yalnız bırakmayanlar arasında Emel Sayın, Ahmet Gülhan, Canan Yaka, Yeşim Salkım, Can Gürzap, Gencay Gürün, Sedef Orman, Yüksel Aytuğ, Ece Vahapoğlu, Erhan Çelik,  Nazlı – Ruhat- Güngör Mengi, Ali Saydam, Özen Yula, Bilge Şen, Gazanfer Ündüz, Ekin Olcayto, Mehmet Turgut, Volga Tamöz, Yeliz, Erhan Yazıcıoğlu, Şirin Sever ve Erengül Ulusoy de katıldı. 

 

Alkışlarla başlayan gösteri kahkahalarla devam etti. Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösterisiyle izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Sanatçı, oyunun hemen ardından, 41. Yılını ve 500. Oyununu kızları Oylum Şahin ve Merve Gencer‘in getirdiği pastayı keserek kutladı.

Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören “İçimdeki Kadın: Aşk ve Komedi” isimli kitabından sahneye uyarlanan gösterisi tüm sezon boyunca sanatseverler ile buluşmaya devam edecek. 

 

 

 

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