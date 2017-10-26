Nilgün Belgün... 41. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!..

Belgün’ü bu özel gecede yalnız bırakmayanlar arasında Emel Sayın, Ahmet Gülhan, Canan Yaka, Yeşim Salkım, Can Gürzap, Gencay Gürün, Sedef Orman, Yüksel Aytuğ, Ece Vahapoğlu, Erhan Çelik, Nazlı – Ruhat- Güngör Mengi, Ali Saydam, Özen Yula, Bilge Şen, Gazanfer Ündüz, Ekin Olcayto, Mehmet Turgut, Volga Tamöz, Yeliz, Erhan Yazıcıoğlu, Şirin Sever ve Erengül Ulusoy de katıldı.

Alkışlarla başlayan gösteri kahkahalarla devam etti. Nilgün Belgün, kendi hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösterisiyle izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.