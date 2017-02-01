"Nilgün Belgün ile 4 Köşe"... DÜNYADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATTI!..

Dijital yayınıyla kadın programlarına yeni bir soluk getiren ‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı ile dünyada perakende sektöründe bir ilke imza attı.

Migros, ünlü tiyatro sanatçısı ve ekranların sevilen yüzü Nilgün Belgün ile hayata geçirdiği projesiyle kadın programlarını dijital dünyaya taşıyarak yeni bir dönemin habercisi oldu.

Nilgün Belgün’ün hazırlayıp sunduğu ‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı her Perşembe günü saat 11.00 – 12.30 arasında canlı yayınlanıyor.

Yemek, kişisel bakım, makyaj sırları ve sohbet köşesinden oluşan program Türkiye’de ve dünyada perakende sektöründe bir ilke olma özelliğine sahip.

Aylık 3,5 milyon izlenme sayısına ulaşan web sitesi, Youtube kanalı ve Facebook hesabından aynı anda, canlı yayın ile ekrana gelen program her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor.

Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı bugüne kadar Nükhet Duru, Ayşegül Aldinç, Eda-Metin Özülkü, Saba Tümer, Burcu Esmersoy gibi sanat ve televizyon dünyasından değerli isimlerin yanı sıra Mehmet Coşkundeniz, Şems Arslan, Aşkım Kapışmak, Ender Saraç, Erkan Şamcı gibi sağlık ve kişisel gelişim alanlarında önde gelen isimleri ağırladı.

‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programının 2 Şubat’ta yayınlanacak bölümünde ise ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel ile Beynine Format At, Sağlığına Format At ve Yıka Beynini kitaplarının yazarı Barış Muslu konuk olacak. Ebru Akel ile yeni projeleri ve annelik deneyiminin konuşulacağı programda Barış Muslu ile öfke kontrolü sağlamak, kıskançlıkları engellemek ve kilo vermek için nöro format sisteminin nasıl kullanılabileceği masaya yatırılacak.

6. bölüm 1 milyon izlenme ile rekor bir sayıya ulaştı

Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören program, yayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği canlı yayın ile iki gün boyunca Youtube Türkiye trendlistinde birinci sırasında yer aldı.

TV web sitesi ve markanın Türkiye Facebook sayfalarında canlı olarak yayınlanan program 5. bölümü ile toplamda 600 bin kişi tarafından izlendi. Progmın 6. bölümü ise 1 milyon izlenme sayısı ile rekora ulaştı.

Kadın programlarına yeni bir soluk getiren Nilgün Belgün ile 4 Köşe programı her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarıyla ekranlarında yer almayı sürdürecek.