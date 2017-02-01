  • BIST 86.378
  • Altın 147,096
  • Dolar 3,7764
  • Euro 4,0758
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -10 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

"Nilgün Belgün ile 4 Köşe"... DÜNYADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATTI!..

»
"Nilgün Belgün ile 4 Köşe"... DÜNYADA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATTI!..
Dijital yayınıyla kadın programlarına yeni bir soluk getiren ‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı ile dünyada perakende sektöründe bir ilke imza attı.

Migros, ünlü tiyatro sanatçısı ve ekranların sevilen yüzü Nilgün Belgün ile hayata geçirdiği projesiyle kadın programlarını dijital dünyaya taşıyarak yeni bir dönemin habercisi oldu.

Nilgün Belgün’ün hazırlayıp sunduğu ‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı her Perşembe günü saat 11.00 – 12.30 arasında canlı yayınlanıyor.

Yemek, kişisel bakım, makyaj sırları ve sohbet köşesinden oluşan program Türkiye’de ve dünyada perakende sektöründe bir ilke olma özelliğine sahip.

Aylık 3,5 milyon izlenme sayısına ulaşan web sitesi, Youtube kanalı ve Facebook hesabından aynı anda, canlı yayın ile ekrana gelen program her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor.

Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programı bugüne kadar Nükhet Duru, Ayşegül Aldinç, Eda-Metin Özülkü, Saba Tümer, Burcu Esmersoy gibi sanat ve televizyon dünyasından değerli isimlerin yanı sıra Mehmet Coşkundeniz, Şems Arslan, Aşkım Kapışmak, Ender Saraç, Erkan Şamcı gibi sağlık ve kişisel gelişim alanlarında önde gelen isimleri ağırladı. 

‘Nilgün Belgün ile 4 Köşe’ programının 2 Şubat’ta yayınlanacak bölümünde ise ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel ile Beynine Format At, Sağlığına Format At ve Yıka Beynini kitaplarının yazarı Barış Muslu konuk olacak. Ebru Akel ile yeni projeleri ve annelik deneyiminin konuşulacağı programda Barış Muslu ile öfke kontrolü sağlamak, kıskançlıkları engellemek ve kilo vermek için nöro format sisteminin nasıl kullanılabileceği masaya yatırılacak. 

6. bölüm 1 milyon izlenme ile rekor bir sayıya ulaştı

Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören program, yayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği canlı yayın ile iki gün boyunca Youtube Türkiye trendlistinde birinci sırasında yer aldı.

TV web sitesi ve markanın Türkiye Facebook sayfalarında canlı olarak yayınlanan program 5. bölümü ile toplamda 600 bin kişi tarafından izlendi. Progmın 6. bölümü ise 1 milyon izlenme sayısı ile rekora ulaştı. 

Kadın programlarına yeni bir soluk getiren Nilgün Belgün ile 4 Köşe programı her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarıyla ekranlarında yer almayı sürdürecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Özen... "FAL BAKTIRMAYI SEVİYORUM"!..18 Ocak 2017 Çarşamba 11:45
  • DOĞAN GRUBUNDAN ACUN'A REST!..17 Ocak 2017 Salı 22:45
  • Metin Uca... "BİZİ BİRLEŞTİREBİLECEK TEK ŞEY SANATIN DİLİDİR"!..17 Ocak 2017 Salı 12:45
  • Nejat İşler... GÜMÜŞLÜK SPOR'LU GENÇ FUTBOLCULARA YENİ UMUT!..17 Ocak 2017 Salı 12:00
  • Bonjour... OCAK SAYISINA ÖZEL "RENKLERİMİZ SOLMASIN" TEMALI ÇİFT KAPAK!..13 Ocak 2017 Cuma 12:20
  • 2017 YILBAŞININ KESİN GALİBİ WHATSAPP!..11 Ocak 2017 Çarşamba 13:30
  • Ragıp Savaş... "ZAMANINDA BEN DE KÖTÜ İŞLER YAPTIM"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • KADINLARIN SOSYAL AĞI KADINCA NAĞMELER AYDA 8 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR10 Ocak 2017 Salı 19:39
  • ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR?07 Ocak 2017 Cumartesi 19:45
  • Bonne Vie... OCAK SAYISI 180 SAYFA GÖZ KAMAŞTIRIYOR!07 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti