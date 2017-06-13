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Nilüfer Kadın Korosu... KORO ÜYELERİ, BAŞKANLARINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ!..

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Nilüfer Kadın Korosu... KORO ÜYELERİ, BAŞKANLARINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ!..
2016-2017 sezonunu tamamlayan Nilüfer Kadın Korosu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti.

2005’te kurulan ve zaman içerisinde sayısı 100'ü aşan konserleriyle Bursa'da haklı bir yer edinen Nilüfer Kadın Korosu, Başkan Bozbey’i ziyaret etti.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, Başkan Bozbey'e hem sezon çalışmaları hem de önümüzdeki dönem gerçekleşecek faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Bursa’nın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan Nilüfer Kadın Korosu'nun Hollanda ve İtalya'da verdiği konserlerle ilgili bilgi aktaran Şef Dr. Aysel Gürel, "Yurt içindedernekler yararına çok yoğun bir programla konserler verdik.

Mart ayında Amsterdam, mayıs ayında da Roma'da sahne aldık. Türk kültürünü, Türk kadınını tanıtmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Yurtdışında konserler sonrası, konseri izleyen yabancılardan aldığımız yorumlar inanılmaz keyifli" dedi.

Şef Gürel, Başkan Bozbey'e koronun kuruluşundan buyana geçen 12 yılda gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür etti.

BOZBEY'DEN KUTLAMA

Koronun çalışmalarını yakından takip ettiğini, fırsat buldukça konserleri de izlediğini hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kadın Korosu'nun Nilüfer’i ve kadınlarımızı çok güzel bir şekilde temsil ettiğini belirterek kutladı.

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