No:309... EMİR BEBEK DÜNYAYA GELİR1

No:309 11 Ocak Çarşamba akşamı 30. ve çok eğlenceli bir bölümle daha Fox TV ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkacak.

Emir bebek nihayet dünyaya gelmiştir.. Tüm aile büyük bir heyecan ve mutluluk bunu bu olayı kutlarken, Betül Erol ve Pelinsu cephesinde bu mutluluğun sebebi farklıdır..

Onur ve Lale’nin nikahının sahte olduğunu zannettikleri için heyecanla bunun ortaya çıkmasını beklerler ama sonuç hiç de bekledikleri gibi olmaz.

Evliliğin gerçek olduğunu öğrenerek büyük bir hüsrana uğrarlar. Ama pes etmeye niyetleri yoktur. Bu sefer ki hamleleri ne olacaktır?