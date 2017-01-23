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Nükhet Duru... MUHTEŞEM KONSER!

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Nükhet Duru... MUHTEŞEM KONSER!
Nükhet Duru, Türk Pop'unun unutulmayan şarkılarının yer aldığı bir repertuvarla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicilerinin karşısına çıktı.

​Türkiye'de Pop Müziğin "dört yapraklı yoncası" denilince akla gelen isimlerinden biri olan Nükhet Duru, hem 40 yıldır sevilen ve dinlenilen klasikleşmiş şarkılarının, hem de 60'lı yıllardan bu yana Türk Pop'unun unutulmayan şarkılarının yer aldığı bir repertuvarla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicilerinin karşısına çıktı. 

Doyumsuz repertuvarını, akustik orkestrasıyla seslendiren Nükhet Duru, tam 3 saat sahnede kaldı ve salonu dolduranların yoğun alkışları nedeniyle konserini tamamlayamayıp, 3 kez bis yapmak zorunda kaldı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı 2 kıyafet giyen Nükhet Duru, Karl Lagerfeld imzalı takılarıyla da göz doldurdu. 

 

Cemal Reşit Rey'i hıncahınç dolduran ve biletleri günler öncesinden tükenen konserinde izleyicilerine "Sanatın birleştirici bir yanı var. Evlerinizden çıkıp buralara geldiğiniz için şükran doluyum sizlere" diyen Nükhet Duru'yu Burcu Güneş ve İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen'de izledi.

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