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Nükhet Duru... YENİ YILA YENİ REPERTUAR!

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Nükhet Duru... YENİ YILA YENİ REPERTUAR!
Yeni yıla Kıbrıs'ta "Memleketim" şarkısını okuyarak giren Nükhet Duru'ya salonu dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Türk Pop Müziği'nin en önemli isimlerinden Nükhet Duru, yeni yıla Kıbrıs Salamis by Conti Resort'ta girdi.

Yeni yıla "Memleketim" şarkısını okuyarak giren Nükhet Duru'ya salonu dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. 

Nükhet Duru, salonu hınca hınç dolduran 800 kişiye 3 saat boyunca unutulmaz bir gece yaşatırken, Duru'ya gösterilen büyük ilgiden ötürü masalar sahnenin ortasına kadar kurulmak zorunda kaldı.

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