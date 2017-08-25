Nur Ertürk... DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

“Grisi Yoktur Aşkın” isimli şarkısıyla gündemden düşmeyen Nur Ertürk, tecrübesi ve müzik dünyasındaki popülaritesiyle hızlı çıkışını sürdürüyor.

Katıldığı bir doğum günü partisinde dostlarının sevilen sanatçı Nur Ertürk’ten şarkı söylemesini istemeleriyle başlayan süreçte yaklaşık iki saat program yaptı.

Türk halk müziğinden, Türk sanat müziğine ve güncel pop müzik eserlerine kadar farklı şarkıları seslendirdiği gecede mikrofonsuz söylediği şarkılarla kendine hayran bıraktı.

100 kişilik bir topluluğa mikrofonsuz şarkılar söyleyen Nur Ertürk her zamanki neşesiyle sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi.

Yoğun alkış ve tezahürat altında çıplak sesle yaptığı programda “Ben alkış ve tezahüratı duyunca dolmuşa geliyor ve coşuyorum.

Bana hep bir ağızdan eşlik edenlerle birlikte söylediğim eserlerle çok eğlendim. İlgi ve alkış beni coşturuyor” dedi.