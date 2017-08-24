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Nurseli İdiz... BİR ALKOL SKANDALI DAHA!..

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Nurseli İdiz... BİR ALKOL SKANDALI DAHA!..
Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Nurseli İdiz, başrolünü paylaştığı ‘Aşk-ı Memduh’ adlı oyunun ikinci perdesinde sahneye çıkamadı.

Daha öncede bağımlısı olduğu alkol yüzünden zor zamanlar geçiren Nurseli İdiz, yine işinden oldu. Çeşme’de alkollü olarak olay çıkardığı için Siyah İnci dizisinin kadrosundan çıkarıldığı konuşulan Nurseli İdiz’in aynı akşam tiyatro ekibini de zor durumda bıraktığı ortaya çıktı. İzmir’de sahnelenen Aşk-ı Memduh oyununun kulisinde alkol aldığı için ikinci perdeye çıkamayan Nurseli İdiz, rol arkadaşlarını çileden çıkardı.

Erhan Yazıcıoğlu, yaşadığı o zor anları böyle anlattı:

"BU KADAR KİŞNİN EKMEĞİYLE OYNADI"

 

Anlatamıyorum çünkü bir kaç ay onu sırtımda taşıdım. İnandığım için taşıdım. Oyunculuğuna hayran olduğum, aynı sahneyi paylaşmaktan onur duyduğum için taşıdım. Öyle bir zaafı var ki ona yeniliyor. Bu kadar kişinin de ekmeğiyle oynuyor. O yüzden affetmeyeceğim. Birlikte çalışmamaya çalışacağım.

"SEYİRCİDEN UTANDIM"

 

Bana atılacak kazık değildi. Utandım seyirciden. Çıkıp utandığımızı da söyledim. Onu korumak için 'tansiyonu yüksek, sesi kısık' dedik. Kapıda seyirci yolumuzu kesip, 'gerçek bu değil değil mi' dedi. Onu öyle görmelerini istemedik. Birinci perdeyi onun sahnesini atlayarak oynadık. Belki o arada toparlar dedik. Bir saat süren birinci perdeden sonra da aynı durumda olduğunu gördük. Nurseli İdiz orada kaldı. Biz döndük. Kızını aradık, 'ne diyeyim abi' dedi. 'Siz haklısınız nasıl isterseniz öyle yapın ama benim annem neticede' dedi. O zaman 'gel al, biz kıpırdatamıyoruz' dedim. 12 gibi gelip almışlar. Kendi adıma yaşamak istemezdim. Onun adına zaten yaşamak istemezdim. Bir sonraki hafta yeni oyuncu için karar vereceğiz.

Nurseli İdiz'den bir alkol skandalı daha

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