O Hayat Benim... BAHAR'IN BEBEĞİ TEHLİKEDE!

Başrollerini Keremcem ve Ezgi Asaroğlu`nun paylaştığı 'O Hayat Benim' 119. bölümüyle 5 Şubat Pazar akşamı FOX TV ekranlarında...

Tam Bahar’la Efsun arasında bir uzlaşma sağlanıyor derken, Sultan ve Salih’i yurtdışına kaçıran geminin battığı haberi her şeyi altüst eder.

Efsun, Bahar ve Ateş’i teyzesinin ölümüne sebep olmakla suçlar. Öylesine büyük bir öfkeyle üstlerine gelir ki Bahar aniden sancılandığında ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, Ateş de bundan sadece Efsun’u sorumlu tutar.

Reyhan ise gözü dönmüş bir halde Bahar’dan gelecek kötü haberi beklemektedir. Efsun kendini olağandışı bir yolculuğun içinde bulur.

Umutla çıktığı bu yolun onu karanlık bir akıbete sürüklediğinin farkında değildir. Bu sırada Kenan’ın eski aşkı Nilgün ve kızları Ceylan, sadece Kenan’la Hülya’nın değil, Müge’yle Cemal’in ve hatta Zeynep’in hayatlarına dönülmez hasarlar vermek üzeredir.